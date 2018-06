Treviso, rom occupano casa popolare: sfrattati dopo blitz

Condividi

Si accende la tensione a Treviso nell’area di case popolari tra via Castagnole e via Feltrina. Come scrive Federico de Wolanski su La Tribuna a pagina 22, una famiglia rom composta da un uomo, moglie e bambino, ha forzato le finestre e occupato un alloggio al pianterreno di un edificio Ater scatenando le proteste dei residenti. Al tentativo di chiarimenti il capofamiglia avrebbe risposto minacciosamente: «quella era casa mia, io ho la pistola, state zitti». Giunti sul posto però i carabinieri non hanno potuto sgomberare l’appartamento: la donna, la sola presente col bambino al momento del blitz, si è fatta identificare rifiutandosi di lasciare la casa e dicendo di essere cardiopatica e «impossibilitata a proseguire la convivenza con il compagno».

«Quelli non ci possono mettere tutti sotto scacco in questo modo», commentano infuriati i residenti. La casa era sfitta da tre anni e Ater contava di inserirci un anziano residente nella zona. La situazione si è risolta verso alle 18:30 quando la polizia è tornata notificando alla donna che aveva già una residenza comunale in via Bindoni assegnatali dal Comune e che, se l’occupazione non fosse terminata, avrebbe perso il diritto a risiedervi. La donna ha quindi abbandonato l’edificio e suo carico è stata spiccata una denuncia per occupazione abusiva.