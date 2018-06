Trionfo Russia ai Mondiali, gode pure l’orso [VIDEO]

Condividi

Ieri c’è stata la gara d’esordio dei Mondiali di calcio Russia 2018. La squadra di casa ha, come consuetudine, aperto le danze sfidando la probabile Cenerentola del girone, l’Arabia Saudita, sotto il vigile sguardo di Putin. Non solo i ragazzi di mister Čerčesov non hanno deluso, ma anzi hanno trionfato rifilando un pokerissmo agli arabi: 5 a 0 (esagerati).

Tra i festeggiamenti dei tifosi russi dopo il 5-0 all’Arabia Saudita c’è anche questo. Esibire un povero orso in mezzo a macchine, clacson e traffico in tilt. C’è ancora gente che purtroppo si diverte così. #WorldCup #Mondiali2018 pic.twitter.com/PreizAp9YZ — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 15 giugno 2018

A fine partita i tifosi russi hanno ovviamente festeggiato la vittoria, ma dato che bere fino allo svenimento è una consuetudine, ci voleva un’esibizione più clamorosa del loro entusiasmo. E così hanno sfilato per le strade con un orso. Non si sa, ma non è da escludere, se anche la bestia ci avesse dato dentro con la vodka. L’orso aveva con sè anche una vuvuzela, il fastidiosissimo strumento a fiato dei Mondiali in Sudafrica del 2010. E l’ha suonata, seppur pigramente.

(Ph: Twitter – Angelo Mangiante)