Val Liona (Vi), apre casa del filosofo: sarà una biblioteca

Dopo il recente restauro, l’abitazione del filosofo vicentino Giuseppe Zuccante, situata nella frazione di Grancona del Comune di Val Liona, sarà trasformata in una biblioteca civica. Come scrive Matteo Guarda sul Giornale di Vicenza a pagina 25, il costo dell’operazione è calcolato in oltre 20 mila euro: «stimiamo di poter aprire al pubblico la nuova struttura già a settembre, prima dell’inizio delle lezioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Adriano Baldan -. Le sale di lettura e di prestito e le postazioni dei pc saranno al piano rialzato, cui si potrà accedere tramite un ascensore adatto al trasporto dei disabili, che è già stato impiantato, mentre il seminterrato sarà adibito a magazzino, deposito e per i servizi a disposizione della biblioteca».

(ph: arseuropa.org)