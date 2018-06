Venezia calcio, Vecchi nuovo allenatore

Condividi

08:00 – Stefano Vecchi (in foto, a sinistra) è il nuovo allenatore del Venezia FC. Lo ha comunicato ieri la società lagunare, con cui Vecchi ha sottoscritto un contratto triennale a partire dal primo luglio, con opzione per un quarto anno. Nell’ultima stagione ha guidato la Primavera dell’Inter, e sostituisce Filippo Inzaghi, passato al Bologna. Il Venezia ha inoltre annunciato il nuovo direttore sportivo, Valentino Angeloni (in foto, a destra), che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Subentra al responsabile dell’area tecnica Leandro Rinaudo. (Fonte: Ansa)

(Ph. Venezia FC / Facebook)