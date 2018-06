Verona, Bauli: «Tav e dazi Usa preoccupanti»

Condividi

«Verona, in buona sostanza, sta nella top ten della produttività e del valore aggiunto» ma «preoccupa l’idea di mettere in discussione l’Alta Velocità. Ci abbiamo messo vent’anni per convincere che la Tav va fatta al di qua delle Alpi. È in gioco quella efficienza delle infrastrutture che sta alla base della capacità competitiva di un sistema economico. Nel nostro Paese la carenza in questo ambito si traduce in un aggravio di costi pari al 15% per ogni bene prodotto. Abbiamo bisogno che le merci e le persone viaggino liberamente e più velocemente». Così Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona, in un’intervista di Claudio Trabona sul Corriere del Veneto a pagina 5.

Dura la critica anche nei confronti del sistema di dazi impostato dagli Stati Uniti guidati da Donald Trump: «è sempre lo stesso concetto: ogni cosa che frena la libera circolazione delle merci, non può che essere una cattiva notizia per le imprese veronesi. Comunque, finora non ho visto conseguenze dirette sul nostro sistema produttivo».