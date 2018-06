«Via Almirante a Roma, la Raggi fa dietrofront»

Condividi

09:33 – «Nessuna strada a Roma sarà dedicata ad Almirante». Lo ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi. Giorgio Almirante è stato per molti anni del Movimento Sociale Italiano. Da giovane diresse la rivista “La difesa della razza” e non rinnegò mai il suo passato fascista, ma tentò di dare una dignità politica all’estrema destra nel contesto repubblicano. La richiesta di intitolare una via ad Almirante era arrivata nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia, suscitando la reazione della comunità ebraica.

La decisione è stata presa dopo una consultazione con i consiglieri M5S, che hanno intenzione di preparare una mozione che vieti l’intitolazione di strade a esponenti del fascismo o a persone che si siano esposte con idee antisemite o razziali: la prima firmataria del provvedimento sarà la stessa Raggi. (Fonte: Ansa 07:00)