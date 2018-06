Vicenza, Donazzan: «Berlusconi mi aveva chiesto di candidarmi»

Condividi

Dopo il modesto risultato elettorale della lista degli azzurri alle elezioni Comunali di Vicenza, è polemica in casa di Forza Italia. Come scrive Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 14, nel mirino entra in particolare l’operato di Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione. La questione sarà sul tavolo della prossima direzione regionale e potrà essere referita all’attenzione dei probiviri nazionali. Il nodo gordiano è l’affossamento della candidatura di Fabio Mantovani («è un candidato perdente», aveva detto Donazzan), scelto dai forzisti come aspirante sindaco e in seguito scaricato. Poi si è aggiunto il supporto alla candidatura di Silvio Giovine, candidato ed eletto nella lista Rucco.

Ma l’assessore non ci sta e replica: «le gestione delle elezioni è stata fallimentare: abbiamo messo in campo un candidato calato dall’alto, Mantovani, è stato tenuto in ambasce, Berlusconi ha chiamato me per chiedermi la disponibilità, i vertici locali e regionali hanno confermato Mantovani. E poi abbiamo visto come è andata. Con il partito che è andato a rimorchio. Io sono stata l’unica ad avere l’onestà di dire Mantovani che la sua era una candidatura non vincente ed è solo grazie a me che abbiamo sostenuto Rucco. Paroli e Tosetto abbiano la bontà di assumersi le loro responsabilità e di dimettersi: ho già chiesto all’ufficio di presidenza del partito di intervenire».