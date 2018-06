Vicenza, il manager e la barista: scatta la love story e… il ricatto

Condividi

Una storia che potrebbe essere la trama di un film. Lui, manager affermato e padre di famiglia. Lei, una bella e affascinante barista di 20 anni in meno. Lui perde la testa e scatta la relazione extraconiugale alla fine della quale sono iniziati i ricatti.

Un vero e proprio incubo fatto di decine di messaggi al giorno dove venivano chiesti soldi in cambio del prezioso silenzio. L’uomo, impaurito, ha continuato a pagare per ben 4 anni, arrivando persino ad indebitarsi con la banca. La ricattatrice è riuscita a racimolare 30 mila euro. Senza calcolare i 15 mila euro che lui le aveva dato per farla abortire.

Esasperato, dopo 4 anni da incubo, il manager si è presentato in questura per denunciare e, nei giorni scorsi, la bella barista è stata arrestata in flagranza dopo aver ricevuto l’ennesima busta con 2800 euro in contanti. Dovrà rispondere di estorsione.

Fonte: Corriere del Veneto