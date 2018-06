BpVi, processo rimandato a settembre

Condividi

16:59 – Il maxi-processo contro i vertici dell’ex Popolare di Vicenza si avvia verso la sospensione. La Cassazione ha deciso di discutere il ricorso presentato dalle difese che hanno chiesto il trasferimento dell’udienza preliminare in un’altra città, per il “legittimo sospetto” che in terra berica non ci sia la serenità ambientale necessaria. A Roma la Corte Suprema ha fissato l’udienza per il ricorso il 14 settembre. Di conseguenza, domani mattina il giudice Roberto Venditti probabilmente annuncerà il rinvio dell’udienza a dopo quella data.

Oggi il giudice Venditti ha ufficialmente sospeso l’udienza fino al 29 settembre. Due settimane prima la Corte deciderà se tenere il processo a Vicenza o spostarlo a Trento. (Fonte: Ansa 15:59)