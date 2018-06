Crac BpVi e Vb, Intesa: «100 milioni per gli ex azionisti»

Condividi

Il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, ospite al Pala Expo di Marghera per la fusione di Confindustria Padova e Treviso, ha detto che il fondo da 100 milioni per gli ex azionisti delle ex popolari venete va erogato in un anno anziché cinque e che Intesa è disposta ad usarlo subito. Come scrive Andrea De Polo su La Nuova Venezia, Messina si è così espresso: «siamo pronti a usarli subito, appena ne avremo la possibilità li erogheremo in un anno anziché in cinque come previsto inizialmente».

«Continueremo a investire sul territorio, faremo sempre di più – ha proseguito Messina – . Vanno create le condizioni per garantire abitazioni a condizioni accettabili, si tratti di housing sociale o altre soluzioni. Come banca anche noi possiamo fare molto supportando, per esempio, studenti e operatori. L’housing sociale – ha concluso – è un motore per accelerare la domanda e l’offerta».