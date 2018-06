Editoria, ufficiale: Panorama agli Angelucci

Condividi

“Panorama” ceduto e ricovertito? L’operazione editoriale è piuttosto complessa e va avanti da mesi. Attori gli uomini di Berlusconi da un lato e la Tosinvest, il gruppo della famiglia Angelucci dall’altro. In mezzo un playmaker di eccezione, quel Verdini che il Cavaliere ha avuto al suo fianco, che ha poi “tradito” e che ora è finito ad occuparsi dei giornali dell’amico Tonino Angelucci. Tra i due c’è un rapporto solido, un patto sancito a suon di milioni. Dunque Mondadori si deve liberare di Panorama, storico magazine nato nel secolo scorso sulla falsariga dei grandi modelli americani e ora al termine di una storia gloriosa condannato ad un lento e sgradevole declino. Ci sono teste da tagliare, riconversioni e ristrutturazioni da fare in fretta. E Verdini, che si è piazzato in un ufficio al piano terra di Palazzo Wedekind, a Piazza Colonna, ha suggerito a Tonino l’affare. Il patriarca della Tosinvest ha la vista lunga per gli affari e decide sempre in fretta ma con grande lucidità. Nel gruppo di famiglia c’è la sanità (cliniche, Rsa, poliambulatori) ci sono finanza ed edilizia, più una serie sterminata di filoni minori ma altamente redditizi.

E c’è l’editoria. “Libero“, “il Tempo“, la catena dei Corrieri (Viterbo, Umbria, Siena, Arezzo). “Panorama” può essere lo strumento per il salto di qualità. Verdini pare abbia già prefigurato per l’amico un percorso strategicamente importante, che prevede l’acquisto di giornali minori in Toscana, in Sardegna, lo sbarco nel settore radiotelevisivo. E ancora, un pensierino al “Giornale”. Tanto i direttori sono sempre gli stessi, da Feltri a Sallusti, tutti di casa alla Tosinvest. Si può fare? Pare si sia già fatto. C’è solo da ridurre le spese e da sfrondare la redazione (almeno il 40%). Si riporta tutto a Roma? si sposta tutto a Milano? Nessuno ha ancora capito cosa accadrà. Tra le pieghe dei discorsi fatti e non fatti pare di capire che “Panorama” potrebbe diventare l’allegato dei quuotidiani del gruppo, sul modello di “Sette” o del “Venerdì” di Repubblica. Tonino Angelucci non è uno che butta i soldi. Anzi, si sa far fruttare al massimo, vedi l’acquisto-cessione del San Raffaele di Mostacciano o il clamoroso successo dell’operazione acquisto-riconversione del patrimonio dell’ex Pci.

Fonte: Le Cronache Nazionali