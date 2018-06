Igor il Russo: «ucciderei 50 uomini, ma non farei mai male a una donna»

Condividi

Due lettere dal carcere per spiegare che non farebbe mai del male a una donna. Igor il Russo, soprannome di Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, è accusato di aver ucciso 5 persone, 3 in Italia e 2 in Spagna. È anche accusato di aver violentato una donna in Serbia, 20 anni fa. E avere questa “macchia” proprio non gli va giù.

«Potrei far fuori altri 50 uomini – scrive al Corriere di Bologna – anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia. In questo preciso momento – spiega – quelle accuse assurde potrei smontarle in cinque minuti. Non potrei far male a una donna – conclude dal carcere di Saragozza – neanche per scherzo».

