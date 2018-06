Influenza, dalla Cina in arrivo nuova e letale aviaria

Condividi

Il Telegraph ha dato in esclusiva la notizia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata per una possibile influenza mortale. Si tratta di un virus che in Cina ha già mietuto 623 vittime. L’H7N9 viene diffuso dai polli, come l’aviaria. È in grado di mutare e diffondersi in fretta e questo lo rende mortale. Si teme la replica della pandemia che uccise 50 milioni di persone in 2 anni all’epoca dell’influenza spagnola.

Il virus si trasmette solo dagli animali e non tra persone infette. Però dal 2013, quando fu scoperto, ad oggi, è mutato 3 volte e si teme possa farlo ancora.

(Fonte: Ilgiornale.it)