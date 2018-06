Meriem, jihadista padovana pentita: «voglio tornare in Italia»

Condividi

14:00 – Meriem Rehaily, foreign fighter residente nel Padovano, è viva, in Siria. «Voglio tornare in Italia anche se dovrò andare in carcere ha dichiarato». Tre anni fa scappò di casa e si arruolò nell‘Isis, alle amiche confidava che non vedeva l’ora di tagliare teste. Il tribunale di Venezia l’ha condannata a 4 anni per terrorismo. Meriem ha avuto due figli da un palestinese che ha combattuto contro i soldati di Assad. «Almeno riabbraccio la mamma – continua Meriem piangendo – mi manca tanto». È rifugiata nella tendopoli di Roj, nel nord est della Siria, dove sono in custodia un migliaio di mogli dell’Isis con i loro bambini. «Sono una terrorista per il governo – aggiunge – , ma in Italia non ho fatto niente. Dal’Isis ho subito un lavaggio del cervello. Prima vivevo come una normale adolescente che andava a scuola e usciva con gli amici. Poi ho chiuso gli occhi e mi sono ritrovata in Siria». Il padre Redouane Rehaily piange di gioia: «è un giorno di vera festa, siamo tutti contenti. L’abbiamo riconosciuta subito vedendo la foto del Giornale. Abbiamo sempre detto che era stata plagiata e che voleva tornare a casa».

Intanto l’avvocato di Meriem pensa che qualcuno voglia strumentalizzare il caso della sua assistita. «Io vedo una regia dietro al caso di questa ragazza – ha detto -.Viene sempre fuori una notizia quando c’è un calo di interesse sulla vicenda. E ogni volta una versione diversa. Io resto della mia idea: Meriem viene “utilizzata” da qualcuno. Non si è indagato sulle sue amicizie o magari gli accertamenti ci sono stati ma non sono stati resi noti». L’avvocato però non crede al pentimento della ragazza: «se fosse realmente pentita chiederebbe veramente scusa – conclude – il rischio è invece che tornata in Italia e scontata la pena continui a fare proselitismo». (Fonte: Ansa 12:57)

(Ph: Twitter – Fausto Biloslavo)