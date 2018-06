Mondiali 2018, Argentina-Islanda: tutte pazze per…. Gislason

Condividi

L’Islanda fatta di carpentieri e “vichinghi” che nella vita non fanno i calciatori ha fermato la blasonatissima Argentina degli strapagati Messi e Higuain. Ad Aguero ha risposto Finnbogasson: 1 a 1. L’ironia dei social non perdona ovviamente i sudamericani: «Messi guadagna in 1 anno tutto il loro Pil» si legge per esempio su Twitter. Altri ricordano che il ct ha lasciato a casa il capocannoniere della Serie A Mauro Icardi. Non manca qualche critica al gioco dell’Islanda «difesa a 11», «giocano a rugby», ma la maggior parte dei commenti celebra l’impresa. Oltre al portiere Halldòrson, che dopo aver parato un rigore (dubbio) a Messi sarà il nuovo eroe nazionale in patria, con tanto di monumenti, vie e piazze a lui titolate, ad attirare l’attenzione è un altro giocatore islandese. Si tratta di Rurik Gislason, classe 1993, che su Twitter sta scatenando gli ormoni femminili (e non solo): le dichiarazioni d’amore e i flirt virtuali stanno spruzzando e scorrendo con la potenza di un geyser.

Perché diciamolo, i commenti sono quasi tutti di apprezzamento estetico per l’algida bellezza dei “vichinghi”.

(Ph: Twitter – fel5_smoak)