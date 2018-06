Nuoto sincronizzato, Carrozza morta a soli 20 anni

Condividi

La Federazione Italiana Nuoto ha reso noto su Facebook e sul suo sito che la campionessa di nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è deceduta oggi in seguito a un incidente stradale in motorino, ad Ostia. Avrebbe compiuto 21 anni a settembre. «La giovane sincronette – scrive la Federazione – aveva rappresentato l’Italia in molteplici manifestazioni giovanili, finanche ai mondiali junior, ai Giochi europei ed in coppa CoMeN».

«Giungano a familiari, società ed amici – prosegue la nota – le più sentite condoglianze dal presidente Paolo Barelli, dai presidenti onorari Salvatore Montella e Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, dal segretario generale Antonello Panza, dal consiglio e dagli uffici federali, dal cittì delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, da tutti gli staff tecnici – conclude il comunicato – e dall’intero movimento».

(Ph: Facebook – Noemi Carrozza)