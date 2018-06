«Padova, emergenza sicurezza: criminalità in drastico aumento»

Condividi

«È inconcepibile che Padova possa essere teatro di una crescente criminalità con risse e accoltellamenti, tra i negozi del centro e fuggi fuggi della clientela, tra regolamenti di conti e passanti terrorizzati. È necessario un urgente aumento dei controlli delle forze dell’ordine a tutela degli esercizi pubblici, negozianti e residenti». Lo ha dichiarato in un comunicato Massimiliano Barison, portavoce Fratelli d’Italia Padova.

«Lo stato di insicurezza a Padova – prosegue Barison – è tale che molti cittadini titubano nel parlare o testimoniare per timore di ritorsioni e ciò è inaccettabile. Il sindaco Giordani prenda atto che la sicurezza è una priorità non rinviabile, pena la perdita di controllo di alcune aree a rischio e altre oggi impensabili. Il sindaco Giordani e l’amministrazione comunale non si rifugino dietro slogan quali percezione di insicurezza o azioni di presidio a zone, poiché l’incremento di tentato scasso e furti nei negozi o abitazioni sono ormai una routine che non deve trasformarsi in consuetudine. Non è normale – conclude Barison – trovare uomini agonizzanti e ricoperti di sangue tra le vie padovane o qualcuno dovrà valutare la remissione della delega alla sicurezza».