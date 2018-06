Padova, nigeriana sfrattata sequestra ufficiale giudiziario

Condividi

Momenti di panico ieri a Padova in via delle Melette, quartiere Palestro, per un ufficiale giudiziario incaricato di notificare lo sfratto a una famiglia nigeriana. Il marito non era in casa e la moglie voleva a tutti i costi la ricevuta. L’ufficiale ha provato a spiegarle che in questi casi non è prevista.

Allora la donna, urlando e spingendolo, gli ha impedito di lasciare la loro casa e ha chiuso a chiave la porta. Poi ha chiamato il marito e lo ha passato all’ufficiale giudiziario, che nel frattempo ha chiamato i carabinieri. A quanto pare la donna si è stupita di essere stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

