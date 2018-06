Padova, profughi e disoccupati puliscono fossi e canali

Condividi

Il Comune di Padova ha avviato un progetto per la pulizia dei canali, in collaborazione con la cooperativa “Piovego“, all’associazione “Amissi del Piovego“, al centro provinciale per l’istruzione degli adulti e al dipartimento di Ingegneria industriale del Bo. Come scrive Luca Preziusi sul Mattino di Padova a pag 25, 12 persone, 4 disoccupati e 8 rifugiati politici, riceveranno una borsa di studio da 600 euro al mese per 6 mesi.

Dal ponte del Bassanello fino al ponte Ariosto, passando per gli argini lungo il Piovego, il loro compito sarà sostanzialmente tagliare l’erba, rimuovere i rifiuti e altri detriti. Secondo l’assessore Chiara Gallani lo scopo è coniugare il problema della disoccupazione con la tutela del territorio.

(Ph: Facebook – Amissi del Piovego)