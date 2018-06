Quando la Fallaci denunciava le mafie editoriali

Condividi

Niente di peggio che andare a indagare in modo indiscreto nella vita di un autore. Questo per due ordini di motivi. Il primo è che l’opera si deve giustificare autonomamente. Se un libro è pubblicato con la dicitura “romanzo”, non importa quanto di ciò che vi è scritto possa corrispondere a verità, per esempio alla biografia dell’autore. Un romanzo è un romanzo, punto.

Si dà il caso, inoltre, che uno scrittore debba sempre passare in secondo piano rispetto alla sua opera. Non si deve leggere un libro per ciò che l’autore rappresenta, insomma per il personaggio. Un narratore, anche quello che racconta le miserie dell’umano, dovrebbe in qualche inspiegabile modo conoscerle ed esserne al contempo superiore, una sorta di peccatore redento. Troppo spesso, invece, questo non accade. Meglio quindi non scartabellare tra i suoi fogli privati e incappare magari in imbarazzanti carteggi, in cui prega un critico per avere una recensione compiacente. E capita, capita più spesso di quanto si possa immaginare!

Quanto detto è indiscutibile, a meno che non si stia parlando di Oriana Fallaci. Le sue missive hanno un valore letterario tale da far impallidire la maggior parte dei romanzi che vediamo trionfare nelle classifiche oggigiorno. È stato così per quelle pubblicate nel 2017 da Rizzoli, “La paura è un peccato”. Lettere da una vita straordinaria”, e ancora di più per l’ultima raccolta da collezione, uscita nel 2018 per De Piante Editore, intitolata “Si dà il caso invece che io sia davvero uno scrittore”. Si tratta delle lettere che Oriana indirizzò a Sergio Pautasso, suo editor e intermediario, per lungo tempo, presso Rizzoli. Fu lui che ne seguì il lavoro e le fu di conforto anche durante la stesura di “Un uomo”, il testo in cui la scrittrice fiorentina racconta della vita di Alexandros Panagulis, suo compagno e prigioniero politico durante la dittatura dei Colonnelli in Grecia.

È una Fallaci affranta quella che incontriamo. Il grande amore della sua vita è stato ucciso quattro mesi prima. Lei è distrutta, ha frequenti crisi di pianto. In tutto ciò però, pur essendo morta dentro, non si dà per vinta. Quello è il momento giusto per raccontare la tortura e la carcerazione di Panagulis, cosa che il poeta e attivista greco non era mai riuscito a fare. Ci penserà lei e lo farà magnificamente, come al solito.

Ma il libro, per non divenire lettera morta, ha bisogno di essere pubblicato. Sicché è necessario trattare con la casa editrice – attività snervante per ogni scrittore. Oriana, è proprio il caso di dirlo, odia Rizzoli. Non il suo editor, bensì i proprietari. «A loro non importa nulla della letteratura […] alla direzione editoriale non importa un cazzo di me e di ciò che scrivo». Sono dei semplici commercianti («Importa solo il nome, l’etichetta che vende»).

La vogliono perché è una “gallina dalle uova d’oro”. In generale, non fanno altro che assecondare quella che lei chiama senza mezzi termini la “mafia” editoriale, compiacere le «pompose mediocrità che si chiamano Cassola e Landolfi» e cercare di mettere insieme la grana. Vogliono il best seller e lo vogliono in fretta, senza darle neppure il tempo di metabolizzare il suo dolore. La Fallaci, però, non ne vuole sapere perché «non si scrive un buon libro con l’idea di fare un best-seller» e, quando lo si fa, «il risultato può solo essere cattivo».

Ma l’editore comprende un unico linguaggio. Oriana non ha peli sulla lingua, come suo costume, e tira cannonate al napalm: loro «sono il Potere vero oggi in Italia […] sono il P.S.I., il P.C.I. Nei loro animi c’è l’arroganza fascista dell’italiano al potere […] il potere dei ministri fascisti della cultura Popolare». Non si può certo dire che non avesse già capito tutto di questa gentaglia e del sistema perverso che vige all’interno delle logge matte del potere controllate dalla sinistra. Quindi, punta i piedi e tiene la posizione. Con certa gente non resta che esigere ciò che, per semplice educazione, non si potrebbe ottenere: «si dà il caso invece che io sia davvero uno scrittore. Inevitabilmente uno scrittore, irrimediabilmente uno scrittore. Prestato, solo prestato al giornalismo. E che come tale intenda essere trattata, soprattutto da chi mi pubblica. Il che include il rispetto e la considerazione che non ho mai veramente avuto da voi».

Cercate dunque di accaparrarvi una delle 300 copie di questo volumetto da collezione. Ne vale davvero la pena. La scrittura della Fallaci, diversamente da quella degli autori falsamente colti, è limpida, grandiosamente elementare, frutto della disciplina e di un’onestà intellettuale senza pari.

Pensate che l’autrice di “Un uomo”, scontenta di Rizzoli, meditava di passare a Mondadori. Oggi quest’ultima pubblica Favij e, nella collana I MITI, Michelle Hunziker. Non parliamo del novanta percento degli scrittori Rizzoli. Viene quasi da invidiare la povera estinta per il suo essere trapassata.