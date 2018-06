Sacile (Tv), testa di maiale contro profughi

Condividi

La pagina Facebook “I sentinelli di Milano” ha pubblicato, ripresa da “Salviamo Padova“, la foto di una testa di maiale fatta trovare a Sacile (Treviso) davanti i cancelli di un centro di accoglienza che ospita 8 profughi. Ieri gli islamici festeggiavano la fine del Ramadan e il maiale, per la loro religione, ma anche per quella degli ebrei, contesto storico e culturale in cui è cresciuto Gesù, fondatore del cristianesimo, è un animale impuro, che non si può mangiare. Anche i luoghi dove si trovano i maiali diventano impuri e forse qui sta il significato del gesto. Anni fa Roberto Calderoli fece passeggiare un maiale su un terreno dove sarebbe dovuta sorgere una moschea. Il gesto di Sacile per ora non è stato rivendicato da nessuno.

«A Sacile, non sono “invasi” – scrivono i “sentinelli di Milano” – . A Sacile c’è un centro d’accoglienza che ospita otto richiedenti asilo. A poche ore dalla festa per la fine del Ramadan, qualcuno ha pensato bene di lasciare questo cadeau sulla porta d’ingresso. Noi però, non eravamo questa cosa qui. L’abbruttimento che ci ha reso un popolo con la bava alla bocca schiumante rabbia, non può solo essere figlio della lunga crisi economica. Questo è il lungo lavoro ai fianchi che certi Partiti e certa opinione pubblica hanno compiuto per anni, cercando dei facili capri espiatori a tutte le nostre disgrazie. Un lavoro meticoloso e quotidiano. Incessante. Talmente incessante che ormai i segni del contagio da odio sono tracimati. Noi non eravamo così – conclude il post – e oggi invece facciamo paura».