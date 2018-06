Stadio Roma, qualcuno ha visto Zingaretti?

Condividi

C’è un personaggio che si defila, in queste giornate infernali, come se la cosa non lo riguardasse. Poche dichiarazioni, poi la scelta di rimanere nel cono d’ombra. Nicola Zingaretti in altre circostanze godrebbe dei guai che tolgono il respiro ai suoi avversari. Ma è precario anche lui. Nell’inchiesta è finito un suo fedelissimo, Civita. La Regione è protagonista diretta della vicenda-Stadio. Non ha smesso di litigare un momento con il Campidoglio, ma come pensare che sia totalmente estranea all’inchiesta? Nessuno sapeva nulla? Eppure i rapporti tra Zingaretti e Parnasi erano solidi, come dimenticare la faccenda della nuova sede della Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana) che caparbiamente Zingaretti (allora presidente a Palazzo Valentini) ha fatto comprare da Parnasi, affare mai chiarito fino in fondo? Ma c’è un piccolo risvolto della vicenda che nessuno ha ancora sottolineato e che potrebbe portare qualche disagio al Governatore del Lazio. Come anche le pietre sanno la Giunta Zingaretti si regge su una maggioranza più che precaria, una autentica “anatra zoppa”. Basta un raffreddore per farla saltare.

Si va avanti per via di un accordo politico con i Cinque Stelle e della non belligeranza del centro destra, oltre che per la volatilità del gruppo misto ( assente al momento di far passare il bilancio). Ora una delle figura-chiave, Palozzi, vice presidente del Consiglio regionale, centrodestra, è agli arresti, e così pure il consigliere Pd Civita. Saltano gli equilibri. Poi ci sono i Cinque Stelle. Indirettamente la loro leader, Roberta Lombardi, è nei guai: dicono che la sua campagna elettorale sia stata sostenuta dal solito Parnasi. Come andrà a finire, come si comporteranno i grillini? Zingaretti non ha più alle spalle un partito forte, di governo, visto che il Pd nazionale è allo sbando. Il suo potere reale si fonda sul suo personale partito, che governa il territorio, fatto di sindaci, amministratori, direttori generali: ma è un partito che si regge sugli affari, sull’intreccio di interessi. Proprio quelli che in questo momento sono nel mirino e che sarebbe meglio non nominare.

Il Nuovo Corriere di Roma

(Ph: Twitter – Nicola Zingaretti)