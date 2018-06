Treviso, Conte: «cemento zero? No, “responsabile”»

Condividi

Il nuovo sindaco di Treviso Mario Conte, dopo la vittoria di domenica scorsa, si è insediato in giunta. Tra le sue priorità c’è l’urbanistica e l’ambiente. «Il cemento zero del piano degli interventi di Manildo – ha dichiarato Conte -, obiettivo astratto, lascerà il posto al cemento “responsabile”, ossia al mio piano degli interventi: rispetto dell’ambiente coniugato a tanti recuperi edilizi agevolati».

Come scrive Alessandro Zago su La Tribuna a pagina 19, il nuovo sindaco ha in mente una variante con oltre 900 mila metri cubi di cemento in meno rispetto al precedente piano regolatore dell’ex sindaco di centrosinistra Giovanni Manildo. «Eredito un piano che non mi piace e che cambierò – conclude Conte -, ma non potrò cambiarlo nella completa sostanza, come vorrei. Ma tutto quello che potrò modificare, modificherò».