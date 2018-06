Una via ad Almirante? No, grazie. Ma…

Condividi

Di tanto in tanto qualche amministrazione comunale cerca di titolare una via a Giorgio Almirante suscitando la levata di scudi da parte degli antifascisti. Quando succede a Noventa Vicentina, la polemica rimane circoscritta tra l’Adige e il Bisato, ma se succede a Roma la questione diventa di livello nazionale. Almirante fu gravemente compromesso con il fascismo e con le leggi razziali. Ciononostante, dopo la guerra, anziché essere emarginato, se non proprio messo in galera, gli fu consentito di formare un partito e operare in Parlamento sebbene restando “fuori dell’arco costituzionale”. In alcune occasioni, con i voti del suo partito, il Movimento Sociale, si sono approvate leggi e salvati governi. A livello locale ha governato e la DC accettò i voti di Almirante (e del PCI) anche per sostenere Giunte (Milazzismo) regionali, locali e talora anche in Parlamento.

Almirante svolse un ruolo cruciale – forse proprio per conto di chi governava – nel moderare i tanti fascisti veri che nel dopoguerra erano ancora in giro e armati e presenti nelle forze armate che avrebbero potuto favorire colpi di Stato. La DC si comportò con il piccolo partito di Almirante come con il ben più potente e minaccioso PCI di Togliatti. Disinnescò le velleità rivoluzionarie assorbendoli nel sistema istituzionale e parlamentare. Sia Almirante sia Togliatti (che non diresse certo una rivista razzista, ma approvò l’invasione dell’Ungheria e non disse nulla sui gulag), con la loro moderazione (e forse maturazione) raggiunta solo dopo la guerra, contribuirono a conservare la stabilità e a emarginare le componenti più radicali dei loro partiti. Grazie a questa impostazione della politica in Italia non abbiamo avuto gravi situazioni di rivolta e terrorismo nonostante ci fossero tutte le condizioni perché ciò avvenisse per esempio in Tirolo e ai confini orientali. Una politica meno inclusiva e del muro contro muro avrebbe fatto conoscere all’Italia situazioni quali il terrorismo basco, corso o nord-irlandese, colpi di Stato come nella Grecia dei colonnelli.

Il terrorismo degli epigoni della rivoluzione comunista fu alla fine poca cosa, ma senza l’inclusione del PCI e del MSI nell’amministrazione del Paese sarebbero stati ben più gravi. Questo ci deve fare riflettere anche sul modo in cui confrontarsi con i cosiddetti movimenti populisti ora al governo o incombenti in gran parte d’Europa: se si continua a delegittimarli e ad opporvisi senza dialogo, il risultato sarà quella violenza che la DC e i suoi alleati riuscirono a evitare in momenti critici anche grazie al senso di responsabilità di persone come Almirante e Togliatti. Quindi trovo la contrarietà a titolare una via ad Almirante prima di tutto un pretesto per dare inutilmente del “fascista” al Movimento 5 stelle di Roma. Detto questo, potrei anche aggiungere che non mi piace l’idea che venga considerato un personaggio illustre chi ha fatto dichiarazioni – ritrattate – di antisemitismo e abbia sostenuto la Repubblica di Salò. Ma non è comunque uno scandalo.

