Verona, Sboarina sogna adunata alpini 2020

Condividi

Ieri pomeriggio, a Palazzo Barbieri, il sindaco di Verona Federico Sboarina ha incontrato i parlamentari eletti nella città scaligera. Come scrive Lillo Aldegheri a pag 7 del Corriere di Verona, Sboarina vorrebbe che i politici veronesi spingessero la candidatura di Verona ad ospitare l’ adunata degli alpini del 2020. Secondo il sindaco la città non ha «mai avuto un così alto numero di parlamentari».

Si tratta di un’«occasione da non perdere – ha sottolineato il sindaco– per avere un canale bilaterale in cui dialogare, condividere progetti e, soprattutto, unire le forze».