«Verona, Tosi può fare il vicesindaco degli annunci»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Michele Bertucco, consigliere di Verona e Sinistra in Comune

Ringrazio l’ex Sindaco Flavio Tosi per sponsorizzare la mia candidatura a vicesindaco, questo conferma il detto che chi batte ama, ma avverto che non sempre gli amori sono corrisposti e questo, purtroppo per lui, è proprio uno di quelli non corrisposti. A parte il fatto che il sottoscritto non ha alcun bisogno di cariche, avendo, a differenzia dell’ex Sindaco, una occupazione, se mi conoscesse per quello che penso e non per ciò che lui mi attribuisce, Tosi saprebbe benissimo che non farei mai parte di alcuna amministrazione, di destra o di pseudo-sinistra che, con grande sprezzo del buon senso, ritornasse a proporre un traforo (lungo o corto che sia) prima ancora di avere iniziato a redarre il piano urbano della mobilità sostenibile che pure ci viene smenato da ormai un anno e mezzo.

Per usare una metafora un po’ semplicistica ma efficace, l’amministrazione fa la figura di certi chiacchieroni saccenti che parlano senza accertarsi che il cervello sia collegato, tanto più che tra poche settimane ci sarà l‘udienza per l’incasso della fidejussione al Consiglio di Stato. Siccome Tosi è campione in questo tipo di annunci, gli cedo volentieri la candidatura a vicesindaco. Come certi cantanti dimenticati degli anni Sessanta e Settanta che ritornano in auge soltanto per pochi giorni d’estate quando le tv ripropongono i cavalli di battaglia che furono, ora Tosi avrà tempo e modo per parlarci di quanto è stata incompreso. E, chissà, intanto la nuova amministrazione potrebbe rivalutare anche un cimitero verticale e una ruota panoramica.