Vicenza, comunità islamica sui migranti: «accogliere tutti? Impensabile»

Condividi

Il responsabile del centro culturale islamico di Vicenza, l’italo-marocchino Rom Abderrahim, pensa che il ministro dell’interno Matteo Salvini faccia bene a imporre la linea dura sugli sbarchi di migranti. Come scrive Giulia Armeni sul Giornale di Vicenza a pagina 16, Abderrahim specifica che il suo ruolo è diverso da quello dell’imam Arif El Galal, guida spirituale della comunità islamica berica.

«Impensabile far entrare tutti in Italia – ha dichiarato ieri Abderrahim nel giorno in cui si festeggiava la fine del ramadan -. È giusto che il governo agisca come sta facendo. Senza controlli, chi può dire chi c’è tra chi arriva?». Abderrahim si riferisce anche al rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori.