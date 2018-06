Aquarius arriva a Valencia, le proteste: «non vogliamo i migranti»

Condividi

La nave Aquarius è arrivata questa mattina all’alba al porto di Valencia con 629 migranti a bordo. Dopo la chiusura dei porti disposta dal ministro dell’interno Salvini, il premier socialista Sanchez aveva dichiarato la sua disponibilità a sbloccare la situazione.

Ad accogliere i migranti però un gruppo di attivisti di destra con striscioni come “prima gli spagnoli” e “non vogliamo i migranti, non vogliamo i rifugiati“.

(Fonte: Ilgiornale.it)

(Ph: Twitter – Valerio Orsolini)