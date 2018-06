Famiglie gay, Zan (Pd): «Fontana istiga alla violenza»

Condividi

Il parlamentare del Partito Democratico Alessandro Zan dal palco del Pride Village di Padova ha attaccato il ministro Fontana (Lega) che aveva detto che le famiglie gay non esistono. La serata inaugurale di venerdì, con Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso, è stata un successo di pubblico, con circa 8 mila presenze, ma non sono mancate le polemiche. Zan ha parlato di «omofobia istituzionale che istiga alla violenza contro le persone gay».

«Quando un politico da uno scranno istituzionale offende le persone Lgbt – ha aggiunto Zan – , questo ha ripercussioni pesanti sulla società: quel messaggio può trasformarsi in violenza contro le persone gay. Se il ministro Fontana dice che non esistiamo, che il nostro amore non esiste, noi rispondiamo a gran voce e senza arretrare: caro ministro Fontana finché ci sarà gente come te, che nega la nostra libertà, la nostra dignità e il nostro progetto di vita, noi saremo qui a ricordartelo e saremo qui a lottare. Noi Fontana l’abbiamo invitato – ha aggiunto Zan – perché non abbiamo paura del confronto. Siamo nel giusto e a testa alta». Come scrive Francesca Visentin sul Corriere del Veneto a pagina 3 dell’edizione di Padova e Rovigo, il ministro Fontana starebbe valutando con i suoi avvocati gli estremi per una querela contro il parlamentare del Pd.