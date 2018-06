«Governo “populista” non spaventa investitori, Italia crescerà»

Condividi

Il ceo della società di revisione contabile e consulenza Grant Thornton, Peter Bodin (foto), è ottimista per quanto riguarda i prossimi anni da un punto di vista economico e finanziario. «Se guardo alle medie imprese – ha dichiarato -, che sono il nostro core business, nei prossimi cinque anni ci aspettiamo una forte crescita in Italia». Come riporta Il Giornale di Vicenza a pagina 8, Bodin non pensa che il nuovo governo sia un ostacolo. «Anche nel contesto attuale -spiega – vediamo che le aziende italiane si stanno muovendo, ci sono molte fusioni e acquisizioni che stanno andando avanti, le aziende vanno all’estero ed esportano».

Bodin rimane ottimista, ma consapevole che la guerra dei dazi scatenata da Trump potrebbe comportare dei rischi. La Grant Thornton in Italia dà lavoro a quattrocento persone in 18 uffici suddivisi tra la sezione che si occupa di revisione (Ria Grant Thornton) e quella di consulenza (Bernoni Grant Thornton). «Continueremo a investire e supportare il business italiano per renderlo più forte» conclude Bodin.

(Ph: Twitter – TidningenBalans)