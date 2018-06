Ha il diabete, sospesa 12 giorni da scuola

Condividi

Sospesa da scuola per 12 giorni e costretta a saltare la gita di classe perché ha il diabete. «Ogni due ore devo farmi l’iniezione di insulina, ma sono autosufficiente nella terapia, è la normalità per noi diabetici», ha spiegato Shaymaa El Meehy, 18 anni, convinta a denunciare l’accaduto dagli stessi compagni di classe, sconvolti quanto lei dalla decisione dell’istituto.

«Il certificato medico non era chiaro – ha spiegato la preside – quando è arrivato a scuola. E comunque nessun professore era disponibile a somministrare il glucagone in caso d’emergenza, tanto più in un luogo isolato della Sicilia. Chi se la prende la responsabilità, se non è personale medico?».

(Fonte: Milano.corriere.it)

(Ph: Facebook – Shaymaa El Meehy)