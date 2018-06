L’originale Virtus Verona e quel difficile spazio fra Hellas e Chievo

Condividi

Nel prossimo campionato Verona avrà tre squadre professionistiche. Oltre al Chievo in Serie A e all’Hellas in B, gli appassionati di calcio potranno seguire le partite della Virtus Vecomp, neopromossa in Serie C. Insomma, su otto società Pro venete, tre giocheranno in riva all’Adige.

Rispetto alle due concittadine la Virtus ha alcuni punti in comune ma anche forti differenze. Come i colori sociali, che per Hellas e Chievo sono rigorosamente il giallo e il blu scaligero, mentre la Virtus veste una maglia rossoblu. Come la società di Campedelli, anche la Virtus è espressione di un quartiere cittadino, Borgo Venezia, popolosa propaggine urbana a oriente. Il Chievo invece dell’omonima frazione a nord-ovest.

La storia sportiva dei tre club segue percorsi diversi. L’Hellas è il più antico con i suoi 115 anni, il Chievo è stato fondato nel 1929, otto anni dopo la Virtus che quindi, fra tre anni, festeggerà il centenario. Un secolo di calcio trascorso sempre fra i Dilettanti, con l’unica eccezione della stagione 2012-2013, che la vede per la prima volta in Lega Pro: vinti i play off di categoria, è ripescata in Seconda Divisione, dove però rimane per un solo campionato. Un percorso sempre all’ombra delle due concittadine, soprattutto negli ultimi decenni.

Nel mitico Marcantonio Bentegodi, lo stadio in cui si celebrano le gesta dell’Hellas e del Chievo, la terza squadra veronese è riuscita a giocare una sola volta, il 6 aprile 2014, nel match di terza divisione contro l’Alessandria. Per il resto di quel campionato di Lega Pro ha dovuto giocare in provincia, a Legnano, perché ha una capienza di appena 1.200 posti (e quindi non è omologato per la categoria) il campo di Borgo Venezia, all’interno del Centro sportivo cointestato a Sinibaldo Nocini.

Nocini è un uomo importante nella storia rossoblu. Socio dal 1957 e presidente per vent’anni (1961-1981), per primo si occupa personalmente della gestione della prima squadra. A lui si deve la prima scalata nel calcio dilettantistico veronese, dalla Terza alla Prima categoria in rapida successione. Il paradigma da lui tracciato di manager e tecnico è perfezionato e addirittura portato all’estremo da un altro personaggio centrale della vicenda sportiva della Virtus: Luigi Fresco (in foto).

Il profilo di Fresco è assolutamente unico nel calcio italiano. Intanto perché riveste il doppio ruolo di presidente e allenatore della prima squadra, alla faccia di chi predica che scrivania e panchina devono essere nettamente separate. Ma il bello è che riesce a reggere le due mansioni senza interruzione da ben 36 anni. Non si trova qualcosa di simile nemmeno in campo internazionale.

Nato il 1° gennaio del 1961, Fresco gioca dall’età di otto anni in rossoblu. Incasella per la prima volta il proprio nome nei due spazi dell’organigramma nel 1982, quando ha appena 21 anni, succedendo all’altro grande presidente Nocini. Trentasei stagioni sportive consecutive insomma alla guida della gestione societaria e tecnica della Virtus, che porta dalla Seconda Categoria alla Serie C scalando ben sei serie.

Gli amici lo sfottono dicendogli che il suo record di longevità in panchina si spiega con il fatto che, essendo anche il presidente, dovrebbe auto-esonerarsi. Ma i suoi meriti tecnici e gestionali sono indiscutibili.

Il solo esser riuscito a portare due volte fra i professionisti la terza società di una media città come Verona, fa di lui un grande. Le sue doti tecniche e organizzative si riscontrano sia a livello di organigramma, dove riesce sempre a inserire ottimi collaboratori, sia di organico, visto che è un valido talent scout (Andrea Nalini, esterno del Crotone, è il giocatore più famoso che ha lanciato).

Sotto la guida di Fresco la Virtus è diventata una società modello. Fa parte di una polisportiva che comprende anche una seconda squadra, oggi in Promozione, ed ha un eccellente settore giovanile. Ma non c’è solo il calcio, c’è anche un importante profilo sociale. La onlus Vita Virtus, controllata dal club, si occupa dell’inserimento dei migranti ed è specializzata anche in attività per giovani e bambini. Alcuni degli stranieri assistiti trova spazio anche in campo. È il caso di Sibi Sheik, il portiere della Virtus, che proviene del Gambia ed è arrivato in Italia a bordo di un barcone. È stato titolare nel campionato della promozione e lo sarà anche in serie C.

La tifoseria della Virtus è dichiaratamente anti-razzista ed è gemellata con altri storici gruppi ultras di sinistra come l’Olympique Marsiglia e il Livorno. Anche questa è una peculiarità che la distingue nettamente da quella dell’Hellas, che passa per essere invece una di quelle più a destra e razziste d’Italia. La società stessa ha fama di essere di sinistra e non potrebbe essere che così: Fresco ammette la propria militanza progressista, anche se, qualche anno fa, è stato in lista con Tosi («è un amico della Virtus» si giustifica).

(ph: https://it.eurosport.com)