Mondiali Russia, vota la tifosa più bella

In occasione dei mondiali di calcio in Russia, la pagina Facebook “Mare, figa e socialismo” ha avviato una competizione nella competizione. Si tratta infatti di votare, di volta in volta, la tifosa più bella, a seconda del match in programma. Oggi per esempio, in occasione di Costa Rica-Serbia, la prima ha avuto un netto 80% di preferenze.

Più combattuta invece la sfida di ieri tra Perù e Danimarca.

L’Argentina, infine, che sul campo ha fatto una figuraccia, si consola con le tifose più belle rispetto all’Islanda.

(Ph: Facebook – Mare, figa e socialismo)