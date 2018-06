Povertà, Coldiretti: «2,7 milioni di italiani senza cibo»

Condividi

15:10 – Secondo Coldiretti nel 2017 sono stati 2,7 milioni gli italiani che si sono rivolti a mense dei poveri o hanno usufruito di pacchi alimentari. Colpiti soprattutto bambini e anziani: 455mila bambini sotto i 15 anni, quasi 200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100 mila persone senza fissa dimora.

A tal proposito Coldiretti e “Campagna Amica” hanno lanciato dal “Villaggio” di Torino la “spesa sospesa” a favore della Caritas. Con quest’iniziativa si può fare una spesa al mercato e lasciarla a chi ne ha bisogno. «In un’occasione di incontro tra campagne e città come è il “Villaggio Coldiretti” non potevamo non pensare a chi in questo momento vive grandi sofferenze a causa della crisi economica – ha spiegato il presidente Coldiretti, Roberto Moncalvo – . È però necessario – aggiunge – intervenire anche a livello strutturale per rompere questa spirale negativa aumentando il reddito disponibile di chi oggi vive sotto la soglia di povertà». (Fonte: Ansa 09:28)