Senegalese ucciso a colpi di pistola, la moglie: «è razzismo»

Corsico, periferia sud di Milano. Almeno 7 colpi di pistola sparati a bruciapelo, per strada, come in un’esecuzione, hanno posto fine alla vita di Assan Diallo, senegalese di 54 anni. All’inizio si pensava a un regolamento di conti nell’ambiente criminale.

Oggi però la moglie dice che Diallo aveva litigato con un uomo, al bar, che lo aveva offeso per il colore della pelle. «Volevamo andare via da questo paese razzista – si lascia scappare la moglie nella disperazione – ora me lo hanno ammazzato».

