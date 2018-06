«Spostamento processo BpVi? Oltre il danno la beffa»

Condividi

Dopo la conferma della sospensione dell’udienza del processo sul crac della Banca Popolare di Vicenza, in attesa che la Corte di Cassazione decida se spostarlo a Trento o tenerlo a Vicenza, il sindaco Francesco Rucco interviene in un comunicato sull’ipotesi di trasferimento. «Con il trasferimento del processo della Banca Popolare dal Tribunale di Vicenza ad altra sede – dichiara Rucco – oltre al danno i vicentini subirebbero una vera beffa. Non solo, infatti, non ci risultano accaduti in città eventi tali da giustificare l’incompatibilità ambientale invocata dalla difesa, ma lo spostamento del dibattimento altrove rappresenterebbe un grave disagio per le migliaia di piccoli e piccolissimi azionisti, già duramente colpiti dalla vicenda. Senza contare i tempi tecnici necessari ai nuovi magistrati per studiare fascicoli complessi e voluminosi. Mi auguro vivamente che la Cassazione respinga una richiesta che costituisce l’ennesimo sfregio morale per la città».

«Intendo approfondire – prosegue il sindaco – attraverso i servizi sociali del Comune l’effettivo impatto economico determinato dal crollo della banca sui cittadini-azionisti e promuovere, insieme alle altre risorse politiche e istituzionali del territorio, un’azione coordinata verso il governo per ottenere provvedimenti concreti in favore dei danneggiati. Fin dalla prossima settimana, inoltre, – conclude Rucco – prenderò in mano il fascicolo riguardante la costituzione di parte civile del Comune di Vicenza: un atto che ritengo doveroso contro chi ha gettato nel fango il nome della città e sul lastrico molti nostri concittadini».