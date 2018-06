Suicida nel centro stampa, sciopero giornalisti gruppo Gedi

Condividi

14:50 – Un poligrafico di 49 anni si è suicidato la notte scorsa nello stabilimento del Centro Stampa di Gorizia dove si stampano i giornali “Messaggero Veneto” e “Piccolo” del gruppo Gedi. La tragica scoperta è stata fatta dai colleghi che non riuscivano a contattarlo, poco dopo le 3. I carabinieri hanno confermato il suicidio. L’uomo era in ansia per la chiusura del Centro Stampa e aveva rifiutato di trasferirsi a Padova, come invece voleva l’azienda.

I colleghi e i giornalisti per solidarietà hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Oggi non sono usciti , oltre alle due testate locali, altri quotidiani del gruppo, tra cui “Il Secolo XIX”, “Il Mattino di Padova”, “La Nuova Venezia”, “La Tribuna di Treviso”. (Fonte: Ansa 16/06 22:00)

Sos suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678