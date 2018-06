Vicenza, campane fanno rumore infernale: prete diffidato

Condividi

Nel quartiere San Pietro di Vicenza i cittadini chiedono pace e quiete. A disturbarli però non sono concerti metal o schiamazzi notturni, bensì le campane della chiesa. Il Comune da due anni ha ingaggiato una battaglia con la parrocchia.

L’ultima ordinanza risale a 15 giorni fa e diffida il prete. Come riporta Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 11, è intervenuta anche l’Arpav ed effettivamente le campane fanno un rumore infernale superando i decibel consentiti. «Porre in atto – intima il Comune al don – entro 15 giorni ogni accorgimento per non provocare superamenti del valore limite, agendo sulla durata e l’intensità dei singoli eventi sonori, presentare una valutazione di impatto acustico e attenersi al regolamento».