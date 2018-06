27 luglio, eclissi più lunga del secolo: luna mini che “arrossisce”

Condividi

Venerdì 27 luglio, una data da segnare in agenda. E’ prevista, infatti, un’eclissi totale di luna che sarà visibile anche dall’Italia. Uno spettacolo imperdibile che, avvenendo durante l’estate, ci offre buone probabilità di un cielo limpido e sereno. Ma la ciliegina sulla torta è che questo evento promette di essere l’eclissi di luna più lunga del secolo. Non ci credete? Leggete di seguito.

L’eclissi avverrà dalle 19:13 fino alle 02:31, ma il culmine del fenomeno è previsto nella fascia oraria che va dalle 21:30 di sera fino alle 23:14. Inoltre ci saranno anche le eclissi parziali da ammirare subito prima e subito dopo, e dureranno 1 ora e 6 minuti.

Entrando nello specifico, l’ombra della Terra, illuminata dal Sole, oscura del tutto o parzialmente la Luna mentre è in fase di “piena”. Allo stesso tempo troviamo Sole, Terra e Luna allineati. In pratica accade che il Sole illumini il nostro pianeta, che a sua volta proietta la sua ombra sulla Luna.

La luna sarà anche “rossa”: la colorazione è causata dallo scattering di Rayleight, che determina il modo in cui di solito percepiamo la colorazione del cielo. In pratica la Terra, illuminata dal Sole, diffonde i raggi in direzione del satellite. Quelli maggiormente evidenti sono di colore rosso. Per questo se la Luna non è raggiunta dalla luce diretta del Sole “arrossisce”, ossia si mostra avvolta di un bellissimo colore rosso.

Infine la luna sarà anche “mini”: si troverà infatti nel punto più distante della sua orbita rispetto alla Terra che viene definito “apogeo lunare”.

Fonte: 105.net