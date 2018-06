Belluno, alpinisti cadono sull’Agner: un morto

Condividi

8:40 – Due alpinisti sono precipitati ieri dal Monte Agner ad Agordo (Belluno). Uno di loro è rimasto ferito e l’altro ha perso la vita. Sono caduti mentre salivano una delle vie più ostiche delle Dolomiti. La vittima è un giovane altoatesino, Bernard Mahlknecht, 27 anni, di Selva di Val Gardena (Bolzano).

L’altro alpinista caduto è un coetaneo e conterraneo, che versa in gravi condizioni in ospedale. Il primo di cordata è caduto trascinando il secondo che è riuscito a far scattare l’allarme. Sul posto il soccorso alpino e due elicotteri del Suem 118. (Fonte: Ansa 17/06 19:48)