Benetton, ultima pubblicità di Toscani: migranti al posto di modelli

Oliviero Toscani non smette di far discutere. Sono state pubblicate da poco le foto per la sua ultima campagna pubblicitaria per Benetton che stanno infiammando i social. Negli scatti scelti dal fotografo si possono vedere migranti in viaggio sui barconi. Nella prima si vedono persone aggrappate ad un gommone che indossano dei salvagente arancioni in attesa di essere tratte in salvo mentre nella seconda ci sono delle donne e dei bambini in fila durante i primi soccorsi assistiti da un’operatrice della Croce Rossa (per vederle clicca qui e qui).

Ph: Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE via Facebook UNITED COLORS OF BENETTON