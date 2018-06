«Bolzano, nessuno cambi nome a rifugio Vittorio Veneto»

Condividi

Il consigliere provinciale di Bolzano e consigliere regionale trentino, Alessandro Urzì, chiede la conservazione del nome “Vittorio Veneto” per il rifugio alpino sul Sasso Nero a 1.922 metri di altitudine in val Aurina. Come scrive La Tribuna a pagina 13, per il rifugio è prevista la ridenominazione entro la fine dell’estate. Urzì denuncia «un’incomprensibile ventata revisionista sconcertante nel Centenario della conclusione della Grande Guerra e della epica battaglia di Vittorio Veneto».

«L’idea di cambiare nome s’infrange contro la logica del buon senso e mina la pacifica convivenza tra le popolazione dell’Alto Adige, inserendosi nel contesto di subdola e strisciante provocazione contraria alle tracce e memorie più autentiche di riferimento per la minoranza italiana in provincia di Bolzano», conclude il consigliere.

(ph: Facebook – Alessandro Urzì)