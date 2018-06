Caneva Aquapark, i Caraibi sul Lago di Garda

Condividi

L’estate è arrivata, riapre Caneva – The Aquapark. La stagione 2018 del parco acquatico sul Lago di Garda si preannuncia entusiasmante come non mai grazie alla nuova area “Cabanas Club”, un villaggio con spiaggia riservata (su prenotazione) con 11 gazebo dedicati, mini-bar con acqua minerale, cassette di sicurezza, wi-fi e molti altri servizi. Il perfetto connubio tra divertimento e relax per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza ancora più esclusiva. Caneva è il primo parco acquatico italiano a tema caraibico, con palme, spiagge di sabbia bianca, villaggio dei pescatori, lagune di acqua trasparente, l’imponente vulcano, e fa parte del complesso di Canevaworld Resort a Lazise insieme a Movieland, il primo parco a tema cinematografico d’Italia.

Un’esperienza unica, tutta da scoprire grazie alle incredibili attrazioni acquatiche. A partire da Super Splash, novità della scorsa stagione: un adrenalinico scivolo doppio alto 15 metri che si lancia in picchiata, con salto finale nella piscina sottostante. L’originale area Frozen Bob presenta invece un tema curioso come quello della neve, per rinfrescare gli ospiti del parco, con 7 scivoli da percorrere con tappetini che consentono di scivolare testa in avanti e a pancia in giù. Per chi è alla ricerca di emozioni forti, da non perdere lo Stukas Boom, uno scivolo quasi verticale con la particolarità di una caduta “a sorpresa” tramite una botola ad apertura automatica, il Twin Peaks, una discesa su gommoni a due posti e il Kamika, che prende il via direttamente dal cuore del vulcano, simbolo dell’isola caraibica di Caneva.

I due fiumi Lazy River e Crazy River permettono di scegliere tra il relax di un fiume tranquillo dove prendere il sole lasciandosi trasportare lentamente, oppure un fiume più movimentato e ricco di cascate per divertirsi in gruppo. E ancora, da provare il salto nel buio del Black Hole 2, scivolo coperto dove l’orientamento andrà totalmente in tilt. Non può mancare un’area interamente dedicata ai più piccoli: la Windy Lagoon è stata pensata appositamente per i bambini fino ai 12, con oltre 800 metri quadrati di vasche, 9 acquascivoli e tanti giochi acquatici. Tutto questo e molto altro ancora rende Caneva – The Acquapark la meta ideale per trascorrere le giornate estive all’insegna dello svago e del relax in famiglia o con gli amici.