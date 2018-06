Corona scatenato contro Mughini: «ti compro e ti metto in giardino» [VIDEO]

Condividi

Ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena” su La7 Fabrizio Corona, ex agente di vip ed ex fidanzato di Belèn, ha raccontato la sua esperienza in carcere spiegando cosa va e non va in Italia e cosa vorrebbe fare se entrasse in politica. A un certo punto il giornalista Giampiero Mughini ha fatto un gesto con le mani, del tipo “non se ne può più” e Corona gli ha risposto: «non fare così, se no litighiamo».

E infatti hanno litigato. Mughini ha detto a Corona: «poveraccio» e lui ha risposto: «poveraccio io? Ti compro e ti metto in giardino», al che il giornalista ha replicato: «analfabeta», ma Corona non si è arreso: «analfabeta io? Ho venduto più libri di te». A un certo punto Giletti li ha fermati.

(Ph: Twitter – Nonleggerlo)