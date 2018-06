Dieselgate, arrestato amministratore delegato Audi

Condividi

L’amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, indagato nell’ambito dell’inchiesta Dieselgate, è stato fermato e preso in custodia dalla polizia perchè c’è il «rischio di occultamento delle prove». Lo scandalo, scoppiato nel 2015, aveva coinvolto tutti i veicoli diesel della Volkswagen, compresi alcuni suoi marchi, proprio come Audi. Si era scoperto che 11 milioni di auto erano state equipaggiate con un software in grado di truccare i risultati dei test anti-inquinamento, riuscendo a nascondere emissioni che andavano oltre di 40 volte gli standard consentiti.

Finora la casa automobilistica tedesca è stata costretta a pagare oltre 27 miliardi di dollari tra richiami dei veicoli, procedimenti giudiziari in più di 50 Paesi e altre sanzioni. Sia a Stadler che ad un altro membro del board sono stati contestati il reato di frode e di aver contribuito «all’emissione di certificati falsi». Una settimana fa la procura di Monaco aveva disposto le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici privati dell’amministratore delegato.

Attualmente nell’ambito del Dieselgate sono sotto inchiesta l’ex amministratore delegato di Volkswagen, Martin Winterkorn, e il suo successore Martin Muller, oltre che l’attuale capo del consiglio di sorveglianza del gruppo, Hans Dieter Poetsch, e l’attuale ceo di Volkswagen, Herbert Diess.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

Ph: Flickr ITU Pictures