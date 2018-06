Filtri fotocamera, diventa anche tu Young Signorino

Condividi

Damiano Gui (foto) giovane padovano classe 1987, laureato in Lettere a Padova con specializzazione nell’ambito digitale allo Iuav di Venezia, lavora a Torino per l’agenzia Armando Testa, nel gruppo digital, per la quale segue i canali social di vari brand, come per esempio Chiquita. Ultimamente ha iniziato a proporre per questi marchi anche la creazione di simpatici filtri in realtà aumentata che si possono usare dalla fotocamera dell’app Facebook. Tra queste, Gui ha creato un’app che permette di creare una foto con i tatuaggi di Young Signorino, il cantante trap che tanto fa parlare di sé negli ultimi tempi.

«Non si tratta di pubblicità – spiega Gui – e non sono un fan di Young Signorino. L’ho fatto per divertirmi tra amici, l’ho condiviso su Facebook e da lì sta diventando virale». Ma lui cosa ne pensa del cantante? «Il personaggio mi fa ridere, a prescindere dalla musica». Come funziona quest’app? Basta cliccare qui e si apre una finestra che permette di usare quest’app per i selfie personalizzati.

T.D.B.