Flat tax? Dal Trentennio Glorioso a quello penoso

Già Fichte alla fine del XVIII secolo aveva capito che era improrogabile l’esigenza della costruzione di una tassazione progressiva. Se lo Stato non vuole essere il custode dello status quo, ma il motore della costruzione di una società meno diseguale, deve operare in questo modo. In realtà l’uomo raramente ascolta gli intellettuali, ha bisogno di vedere il sangue. Solo quando rischia di annegare decide di iscriversi ad un corso di nuoto. Così all’inizio del XX secolo, mentre lo champagne inondava le gaudenti serate della Belle Epoque, nei paesi occidentali avevamo costruito una diseguaglianza nella distruzione dei redditi e dei patrimoni mai vista prima nella storia.

Per capire che questa determina società instabili abbiamo dovuto inabissarci nell’Età delle catastrofi: prima guerra mondiale, totalitarismi, seconda guerra mondiale, Shoah e l’epilogo delle bombe atomiche. Ci sono volute decine di milioni di morti per farci comprendere che la diseguaglianza è stupida. Dannosa socialmente, perché crea società fragili, edifici traballanti costruiti sulle fondamenta dell’invidia e delle tensioni. Dannosa economicamente, perché se la ricchezza si concentra in poche mani i consumi languono. Se un ricco diventa sempre più ricco, non può aumentare i suoi consumi all’infinito. L’uomo più ricco del mondo, Besoz, non si comprerà 1000 paia di jeans al mese. Questi potrebbero invece essere venduti se parte della sua ricchezza fosse condivisa con altri. Circondati da sangue, dolori atroci e lutti questa riflessione diventa condivisa, un patrimonio comune. Tant’è vero che il liberale Russell disse: «se vogliamo democratizzare la società, dobbiamo democratizzare l’economia».

Tutte le Costituzioni nate dopo la seconda guerra mondiale pensano a società che riconoscono diritti economico-sociali, ritengono che se c’è ingiustizia sociale e la diseguaglianza cresce i diritti politici e civili vengono proclamati, ma allo stesso tempo negati. In paesi come gli Usa e la Gran Bretagna le aliquote massime sui redditi negli anni ’60 arrivano al 90%. Non stiamo parlando di paesi sovietici, ma del regno del capitalismo, nel quale si introducono tassazioni quasi espropriative, quasi a volerci dire che redditi eccessivi non sono solo inutili, ma anche dannosi. In Italia nel 1972 la riforma dell’Irpef prevede una tassazione molto progressiva che va dal 10% al 72%, con 32 scaglioni. Questi sono i decenni che passeranno alla storia come il Trentennio Glorioso, si edificano società con grande mobilità sociale dove “anche l’operaio vuole il figlio dottore” e ci riesce.

Poi arrivano gli anni ’80, con la Thatcher e Reagan nasce l’egemonia liberista, il paradigma viene ribaltato. Si diffonde l’ideologia del trickle-down, dello sgocciolamento: se i ricchi diventano sempre più ricchi la loro ricchezza sgocciolerà arricchendo tutti. Reagan usò la metafora del piramide dei bicchieri di champagne: se io continuo a versare il vino nel bicchiere che sta al vertice, questo poi cadrà nei bicchieri che stanno sotto. Così Reagan abbassa ex abrupto le tasse massime sui redditi dal 80% al 28%. Oggi gli Usa sono il paese più ricco al mondo, nel quale esistono 105 milioni di persone in una condizione di povertà assoluta. Un paese dove esistono grovigli di sofferenza inauditi: se non appartieni al 10% della popolazione più ricca, devi pagarti la sanità e la scuola, sono dolori.

Anche in Italia stiamo seguendo questa direzione: da una tassazione che va dal 10% al 72%, a quella attuale che va dal 23% al 43%, alla prospettiva di creare una tassazione con due aliquote, al 15% e al 20%. Secondo “La Voce” questa nuova tassazione migliorerà le condizioni economiche del 30% delle famiglie più ricche, spostando ricchezze verso l’alto, rischiando di indebolire i servizi sociali. L’Italia ha un triste primato con gli Usa, perché è il paese occidentale con meno mobilità sociale. Tanto è vero che Maurizio Franzini ha affermato che nel nostro paese non esiste solo l’ eredità dei patrimoni, ma anche quella dei redditi. Questo significa che oggi nel nostro paese conta molto di più dove nasci, rispetto alle competenze che riesci a costruire. Questo è evidentemente incompatibile con la democrazia. Una tassazione che abbandona la progressività certamente peggiorerà le cose.

Per i neoliberisti se i ricchi diventano più ricchi si arricchiscono tutti. Se si alza la marea, dicono, si alzano tutte le barche: dallo yacht al misero barchino. Quello che abbiamo visto invece ci racconta di decine di milioni di barchini che sono rimasti incagliati nel fondo, facendo naufragio. Dal Trentennio Glorioso al Trentennio Penoso. Altro che cambiamento.