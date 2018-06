Fonderie Anselmi, operaio schiacciato da cassone: è grave

Condividi

Ennesimo incidente sul lavoro in Veneto a poche settimane dal grave episodio verificatosi alle Acciaierie Venete. Intorno alle 9.30 di oggi, un operaio delle Fonderie Anselmi a Camposampiero in provincia di Padova è rimasto schiacciato da un cassone. L’uomo ha riportato un trauma all’addome e al bacino ed è stato trasportato in gravi condizioni al Sant’Antonio.

Fonte: Il Gazzettino