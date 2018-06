Funerale mortale: uomo schiacciato dalla bara della madre [VIDEO]

Condividi

È finito in tragedia un funerale sull’isola di Sulawesi, in Indonesia. Durante la cerimonia, mentre un gruppo di persone stava trasportando la bara della defunta su un lakkian, tradizionale torre funeraria su cui vengono sistemati i morti durante i riti funebri, la scala si è spostata ed è crollata. Come si vede nel filmato pubblicato su Youtube, la bara è caduta verticalmente, finendo addosso al figlio della defunta, Samen Kondorura.

Gli spettatori sono accorsi per prestare soccorso al 40enne, ma per lui non c’era più nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo alcuni testimoni la scala non era stata fissata bene, ma la famiglia non ha voluto sporgere denuncia. Il corpo della vittima ora riposerà accanto a quello della madre.

Fonte: Telegraph