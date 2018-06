«Fusina (Ve), nessun controllo su traghetti dalla Grecia»

Condividi

Da due mesi nessun agente della polizia di frontiera che fa servizio al porto di Fusina fa un controllo ai traghetti che 3 volte a settimana arrivano dalla Grecia. A denunciarlo su La Nuova Venezia a pagina 11, è lo stesso sindacato di categoria: «l’unico controllo che viene fatto è sulla lista dei passeggeri che la compagnia di navigazione invia dopo la partenza. Ma è un controllo che riguarda i passeggeri che acquistano un biglietto. Figuriamoci se un terrorista o un clandestino acquistano un biglietto con il loro nome. Ma stiamo scherzando? La verità è che non c’è sicurezza al terminal di Fusina», spiega Francesco Lipari del Coisp.

«Purtroppo non ci sono uomini (…) se non di giorno. I traghetti arrivano di notte, quindi nessun controllo – aggiunge Lipari -. E stiamo parlando di una rotta considerata a rischio e usata spesso da molti stranieri provenienti dal Kurdistan, da Siria e da Turchia e da molti migranti clandestini per raggiungere l’Europa».

(ph: ferriesingreece.com)